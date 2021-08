'회계부정' 정정순, 1심서 당선무효형 선고…징역 2년

[아시아경제 김형민 기자] 4·15 총선 때 회계부정 등을 저지른 혐의로 재판에 넘겨진 정정순 더불어민주당 의원에게 징역형이 선고됐다.

청주지법 형사11부(부장판사 이진용)는 20일 정 의원의 공직선거법·정치자금법 위반 혐의에 대해 징역 1년과 추징금 3030만원, 개인정보보호법 위반에 대해 징역 1년을 각각 선고했다. 다만 현직 국회의원임을 고려해 법정구속하지는 않았다. 정 의원은 이 판결이 그대로 확정되면 당선무효가 돼 의원직을 내려놔야 한다.

정 의원은 지난해 4·15 총선을 앞두고 비공식 선거운동원에게 활동비 1500만원을 지급하고 초과한 법정선거비용을 회계보고에서 누락한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

선거캠프 회계책임자로부터 선거자금 명목으로 2000만원을 받고, 청주 상당구 자원봉사자 3만여명의 개인정보를 빼낸 혐의도 있다.

