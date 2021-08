우리금융, 그룹사 공동 SNS 이벤트 '#우리집' 실시

[아시아경제 이광호 기자]우리금융그룹은 최근 코로나19로 인해 집에서 보내야 하는 시간이 늘어난 고객들을 위해 5개 그룹사 공동으로 '#우리집' 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

우리금융은 지난 4월부터 그룹PR 캠페인 '우리를 위해 우리가 바꾼다'라는 슬로건에 따라 우리라는 말의 특별한 의미에 주목하는 월별 SNS이벤트 월간우리를 진행해왔다.

특히 이달 월간우리는 우리금융·우리은행·우리카드·우리금융캐피탈·우리금융저축은행 등 5개 그룹사가 우리집을 테마로 각 그룹사 인스타그램에서 공동으로 이벤트를 실시한다.

이번 이벤트는 코로나19 확산 방지를 위해 기획됐다. 집에서 보내야 하는 시간이 많아지면서 집안에서 즐길 수 있는 홈트레이닝·홈카페 등의 사진을 개인 인스타그램에 올리고 해시태그 '#우리집_우리금융'을 추가하면 자동 응모된다.

기간은 이달 31일까지이며, 각 그룹사 인스타그램에서 자세한 내용을 확인할 수 있다. 이벤트에 참가한 고객을 대상으로 신세계백화점 상품권, 이디야 커피 쿠폰 등의 다양한 경품이 증정된다.

우리금융 관계자는 "코로나19 확산 방지를 위한 집콕 장려 및 고객들의 집콕 라이프를 응원하기 위해 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 소셜미디어를 통해 고객들과 소통할 수 있는 다양한 콘텐츠와 이벤트를 진행할 것"이라고 말했다.

