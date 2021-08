與 선관위, 경선일정 예정대로…김두관 "지도부에 일정 연기 건의"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 선거관리위원회가 19일 김두관 의원의 2주간 자가격리에도 당 주관 경선일정을 예정대로 진행하기로 했다. 다만 20일 예정됐던 라디오 토론회만 다음달 3일로 연기했다. 김 의원은 당 지도부에 일정 연기를 공식 전달할 예정이다.

이날 한준호 민주당 원내대변인은 선관위 회의 후 기자들과 만나 "8월 27일부터 9월 10일까지 네 차례 TV토론회와 관련해 선관위는 예측 가능성과 안정성 측면에서 연기 없이 진행하기로 했다"고 말했다.

이상민 선관위원장은 "8월27일로 정한 것은 9월4일과 5일 대전, 충남, 세종, 충북의 현장투표 및 지역순회 토론이 예정돼 있어 역산해서 4일 전부터 온라인 ARS 투표가 시작되는 것을 고려했기 때문"이라며 "8월31일부터 투표가 개시되기 때문에 그 전 주에 지역 방송 토론이 있어야 지역 유권자들에게 정보를 줄 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "그렇게 정한 8월27일은 일자 변경이 어렵다는 게 선관위원들의 공통된 의견"이라고 강조했다.

이에 따라 민주당 대선주자들은 9월1일 오마이TV, 9월3일 CBS 라디오, 9월7일 TV조선, 9월10일 영남권 지역 방송사 토론회에 참석할 예정이다.

이 위원장은 "김 후보 측이 전체 일정을 순연했으면 좋겠다는 의견을 표명했지만, 우선 전체 일정을 바꾸는 것은 당초 당무위 권한이고 당무위가 최고위에 권한을 위임했기 때문에 선관위에서 결정할 사안이 아니다"라고 선을 그었다.

이에 대해 김 의원 측은 입장문을 내고 "당 지도부에 다시 한번 의견을 공식적으로 전달할 예정"이라고 밝혔다. 김 의원 측은 "선관위에 '경선 일정을 순연하는 방안','경선 일정을 그대로 진행할 경우 김두관 후보의 참여 방안 마련','향후 후보자 확진이나 격리의 경우 경선 혼란을 막기 위한 대책과 원칙 마련' 등 세 가지를 제안했다"면서 "경선연기에 대해 정세균 후보 측은 선관위원장이 의견을 수렴해 최고위에 전달해 줄 것을 요청했고 이낙연 후보 측과 박용진 후보 측은 이와 함께 동의했다"고 설명했다.

그는 "다만 이재명 후보 측과 추미애 후보 측은 캠프 입장을 정리해 추후 전달하기로 했다"면서 "향후 경선 혼란을 막기 위해 당 지도부가 선제적으로 '후보자 확진이나 자가격리 혹은 그에 준하는 비상 상황이 발생할 경우', 이에 대해 일관된 원칙과 대책을 세울 것을 요구하며 당분간 TV토론 등 경선 진행은 순연되어야 한다는 내용을 당 지도부에 다시 한번 공식 전달할 예정"이라고 전했다.

