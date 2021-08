[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이해찬 더불어민주당 전 대표가 최근 논란이 되고 있는 황교익 경기관광공사 사장 후보자에 대해 문재인 정부 탄생에 기여한 분이라며 격려해 눈길을 끈다.

더불어민주당 이해식 의원(전 대변인)은 19일 페이스북을 통해 "이해찬 전 더불어민주당 대표님께서 황교익 씨에게 다음과 같은 위로의 말을 전했다"며 "황교익 씨를 둘러싼 현재의 정치적 상황이 원만하게 수습되기를 바라는 뜻을 밝혔다"고 전했다.

다음은 이 전 대표의 전언.

"황교익씨는 문재인정부 탄생에 기여한 분이다. 뿐만아니라 지난 총선과 지방선거에서도 민주당의 승리에 여러모로 기여하였다. 이번 일로 마음이 많이 상했으리라 생각한다. 정치인들을 대신해 원로인 내가 대신 위로드리겠다. 너그럽게 마음 푸시고 민주당의 정권 재창출을 위해 앞으로도 늘 함께해주리라 믿는다"

