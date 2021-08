[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 정보통신공학과(학과장 이양원)는 강미영 교수가 광주광역시 스마트도시사업협의회 위원으로 위촉됐다고 19일 밝혔다.

광주광역시 스마트도시사업협의회는 ‘스마트도시조성 및 산업진흥 등에 관한 법률’ 및 ‘광주광역시 스마트도시 조성 및 운영 조례’에 따라 구성됐다.

행정부시장을 위원장으로 스마트도시건설사업의 실시계획 관리·운영 및 재정확보, 준공검사에 관한 사항들의 원활한 추진을 위한 필요한 사항 및 스마트도시사업 관련 협의·자문 역할을 향후 2년 임기 동안 수행하게 된다.

강미영 교수는 “광주에서 추진되는 스마트도시사업에 큰 책임감을 갖고 전문가로서의 경험과 지식을 접목해 최선을 다하겠다”고 위촉 소감을 말했다.

