속보[아시아경제 김대현 기자] 법무부가 19일 '한동훈 검사장 독직폭행' 혐의로 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받은 정진웅 울산지검 차장검사를 오는 23일자로 법무연수원 연구위원으로 발령했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr