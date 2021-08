백신 원부자재 중소기업 찾은 여한구 통상교섭본부장 "해외진출 적극 지원할 것"

[아시아경제 주상돈 기자] 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 "무역보험 및 설비투자 지원확대 등 우리 백신기업의 해외진출을 적극 지원하겠다"고 19일 밝혔다.

취임 후 첫 기업현장 행보로 경기도 안양시에 소재한 백신 원부자재 중소기업인 이셀을 찾은 여 본부장은 간담회를 주재하며 "통상교섭본부내에 '글로벌 백신허브 산업통상지원 태스크포스(TF)를 설치해 관계부처·유관기관·기업 등과 함께 '원팀 코리아'로 글로벌 백신허브 구축을 적극 지원하겠다"고 말했다.

여 본부장은 "현재 우리가 보유한 다양한 자유무역협정(FTA) 네트워크와 채널을 활용해, 미국뿐만 아니라 유럽연합(EU) 등 주요국으로 백신 파트너십을 확대해 국내 백신 원부자재 공급기업과 해외 글로벌 백신 생산기업간 매칭 등 글로벌 백신 생산협력을 강화하겠다"며 "입지·세제 등 다양한 인센티브를 통해 양질의 백신 소부장 기업의 외국인 투자를 적극 유치해, 우리나라의 글로벌 백신 공급망을 탄탄하게 구축하겠다"고 약속했다.

이번 간담회에서 김두현 이셀 대표이사는 국내외 판로개척 지원과 정부 연구개발(R&D)과제 수행, R&D·사업화 등 자금 지원, 벤처투자 및 전문인력 확보 지원 등 현장의 다양한 건의사항을 제기했다.

이에 여 본부장은 코트라가 국내외 네트워크를 활용해 이셀 측이 희망하는 국내 대기업 및 해외 수요기업과의 매칭을 지속적으로 지원하기로 하는 등 유관부처·기관 참석자들은 기업 건의사항이 최대한 신속하고 차질없이 이행될 수 있도록 최선을 다하겠다고 답했다.

향후 통상교섭본부는 공급망과 기술패권, 디지털, 기후변화 등의 새로운 핵심 통상 아젠다와 관련, 업계와의 밀착 현장 소통과 협력을 통해 '국부창출형 통상'을 적극 추진해 나갈 계획이다.

