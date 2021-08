국민청원에 처음으로 직접 답한 文…"난임·자궁경부암 백신 지원 확대"

[아시아경제 이지은 기자] 올 4분기부터 난임 치료와 자궁경부암 백신 접종 지원이 크게 확대될 전망이다.

문재인 대통령은 19일 두 가지 의료 행위에 대한 지원 확대를 요구하는 ‘국민청원’ 답변을 통해 "지원을 보다 확대하겠다"고 답했다.

문 대통령은 "정부는 난임 치료비 지원을 보다 확대할 계획으로 올 4분기부터 추가로 두 번의 시술을 더 지원받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 아울러 "만 44세 이하 여성에 대해서는 시술 횟수에 따라 50%까지 적용되던 본인 부담률을 일률적으로 30%로 낮추겠다"며 "난임 부부들의 경제적 부담을 줄이는 데 도움이 되길 기대한다"고 덧붙였다. 현재 만 12세 이하 여성에게 적용되는 자궁경부암 백신 무료접종도 만 17세 이하로 확대하겠다고 문 대통령은 밝혔다.

문 대통령이 국민청원에 직접 답을 올린 건 이번이 처음이다. 문 대통령은 "국민과의 소통이란 측면에서 국민청원은 우리 정부의 상징이 되었다"고 평가했다. 문 대통령이 첫 답변을 의료 분야로 택한 건 의료보장성 강화를 추구하는 정부의 방향성과 연관된 것으로 보인다. 문 대통령은 ‘문케어’라 불리는 건강보험 보장성 강화 대책 시행 4주년을 맞아 "성공적"이었다고 평가하며 "의료비 부담을 더 줄이기 위해서는 건강보험의 보장성이 더욱 강화돼야 한다"고 밝힌 바 있다.

