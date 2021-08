원스토어, '앱마켓+전통시장' 브랜드 무비로 '레드닷 디자인' 수상

브랜드&커뮤니케이션 부문 '본상'

수상 기념 24일까지 축하 이벤트

[아시아경제 차민영 기자] 앱마켓 원스토어가 올 상반기 선보인 브랜드 무비가 앱마켓 최초로 ‘2021 레드닷 디자인 어워드’ 브랜드 & 커뮤니케이션 부문에서 본상을 수상했다고 19일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 디자인 협회가 주최하는 세계 최대 규모의 디자인 어워드다. ‘IF 어워드’, ‘IDEA’와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽힌다.

수상한 브랜드 무비는 ‘요즘 같은 세상에 이런 스토어가 다 있습니다’ 편이다. 해당 영상은 원스토어만의 다양한 고객 혜택을 한국 전통시장 특유의 인심과 연결해 직관적이면서도 재치와 유머를 모두 담아냈다는 평가를 받았다. 올해 5월 TV 매체와 유튜브를 통해 공개된 브랜드 무비는 현재 누적 조회수 약 150만회를 기록 중이다.

원스토어는 이번 수상을 기념해 ‘레드닷 어워드 수상 축하 이벤트’를 오는 24일까지 진행한다. 공식 유튜브 채널 ‘원스토어TV’에서 해당 영상을 시청하고 댓글로 수상 축하 멘트를 남긴 고객 중 추첨을 통해 카페 교환권 등을 증정한다. 이벤트 상세 내용은 원스토어 공식 페이스북을 통해 확인할 수 있다.

