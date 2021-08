6월 은행 원화대출 연체율 전월比 0.06%P↓…또다시 역대 최저

[아시아경제 이광호 기자]지난 6월 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)이 전월 대비 하락하며 역대 최저 수준을 나타냈다. 같은 기간 기업대출, 가계대출 연체율도 하락했다.

금융감독원이 19일 내놓은 '6월 말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)'에 따르면 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율은 0.25%로 전월 말(0.32%) 대비 0.06%포인트 하락했다.

전년 동월말(0.33%) 대비로는 0.08%포인트 하락했다.

6월 중 신규연체 발생액(8000억원)은 전월 대비 2000억원 감소했고, 연체채권 정리규모(2조1000억원)는 전월 대비 1조3000억원 증가했다.

기업대출 연체율(0.32%)은 전월 말(0.41%) 대비 0.09%포인트 하락했다. 대기업대출 연체율(0.37%)은 0.01%포인트, 중소기업대출 연체율(0.31%)은 0.11%포인트 하락했다.

특히 중소법인 연체율(0.42%)이 전월 말(0.57%) 대비 0.15%포인트 하락했고, 개인사업자대출 연체율(0.18%)도 0.06%포인트 떨어졌다.

가계대출 연체율(0.17%)은 전월 말(0.20%) 대비 0.04%포인트 하락했다.

주택담보대출 연체율(0.11%)은 전월 말(0.12%)과 유사한 수준이었고, 주택담보대출을 제외한 가계대출(신용대출 등)의 연체율(0.30%)은 0.08%포인트 하락했다.

