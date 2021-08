[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 김수영 광주광역시 서구의회 의원이 서구 새마을회로부터(회장 최덕환) 감사패를 수상했다.

최덕환 회장은 “지역민들과 직접 현장에서 발로 뛰며 구석구석 현안 문제해결을 위해 노력하고, 적극적인 의정활동을 통해 주민생활 편익증진과 공동체 역량 강화를 하는 등 새마을회 발전과 새마을 지도자 및 지역주민들의 사기진작에 애쓰셨기에 감사패를 수여하게 됐다”고 밝혔다.

김수영 의원은 “의원으로서 당연히 해야 할 일을 했음에도 이렇게 귀한 상을 주셔서 정말 감사드린다”며 “주민들의 기대에 부응하기 위해 보다 열심히 의정활동을 펼칠 것이다”고 말했다.

