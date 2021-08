중기중앙회 방문한 정세균 예비후보, 중소벤처기업 10대 공약 발표

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 18일 서울 여의도 중기중앙회에서 더불어민주당 대선 예비후보인 정세균 전 국무총리와 중소기업인 대화를 개최했다.

이날 민주당에서는 정 예비후보를 비롯해 이원욱, 김교흥, 김성주, 김경만 의원 등이 참석했다. 중소기업계에서는 김기문 중기중앙회장과 이상훈 한국제책공업협동조합 이사장, 이한욱 부울경신기술사업협동조합 이사장, 한병준 한국정보산업협동조합 이사장 등이 자리했다.

간담회에서는 ▲주52시간제 보완 ▲기업승계제도 개선 ▲중소기업 납품단가 제값받기 환경 마련 ▲코로나 피해업종 최소화를 위한 방역체계 개편 등 현장 의견에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

정 예비후보는 '중소벤처기업 분야 10대 공약'을 발표했다. 공약은 강소기업육성본부장을 맡고 있는 김경만 의원이 설명하고 현장에 참석한 중소기업인의 질의응답이 이어졌다.

중소벤처기업분야 10대 공약은 ▲미래 성장동력 확보 ▲수요중심 연구개발(R&D) ▲공정한 거래환경 조성 ▲소부장 산업 대·중소기업 연대 강화 등이다.

김기문 회장은 "중소기업은 원자재값 폭등과 운송 대란에 따른 물류비 상승, 인력난 등 삼중고에 시달리고 있다"며 "중소기업이 투자와 일자리를 늘리고 지속적인 혁신으로 활기차게 일할 수 있는 환경 조성에 힘써주길 바란다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr