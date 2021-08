원희룡 "이준석 녹음파일 공개 안 해…잘못 인정한 것"

앞으로 공정경선 약속 이행 촉구

앞서 기자회견 통해 6시까지 대화 녹음 파일 공개 요구

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도지사는 18일 이준석 대표과 통화 녹취 파일을 공개하지 않을 것에 대해 "자신의 잘못을 사실상 인정한 것으로 생각한다"며 "앞으로 공정경선을 하겠다는 약속을 다짐하고 이를 반드시 실천에 옮기기 바란다"고 밝혔다.

원 전 지사는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "결국 이준석 대표는 전화통화 녹음파일 원본을 공개하지 않았다"면서 "다시는 이런 잘못을 되풀이하지 않는 계기로 삼기 바란다"고 밝혔다.

앞서 원 전 지사는 이 대표와 지난 10일 통화 내용을 두고서 공방전을 벌였다. 당시 두 사람의 통화 도중 이 대표가 '정리된다'를 언급했는데, 원 전 지사는 언론 등을 통해 이 대표가 '윤 전 총장이 정리된다'고 밝혔다고 알렸다. 이와 관련해 이 대표는 통화 내용을 인공지능(AI)로 풀어낸 녹취록을 공개하며 '윤 전 총장과의 긴장관계가 정리된다'는 뜻이라고 해명했다. 이에 대해 원 전 지사는 이날 긴급 기자회견을 통해 윤석열 전 검찰총장 정리 발언과 관련해 이 대표에게 통화 녹음파일 일체를 오후 6시까지 공개할 것을 요구했었다.

원 전 지사는 요구한 녹음파일이 공개되지 않은 것을 두고서 "제가 이같은 문제를 제기한 이유는 공정경선 없이는 정권교체가 어렵기 때문"이라며 "특정 후보에게 불리한 방향으로 경선룰이 만들어지는 상황에서도 본인에게 유리하다고 생각하는 후보들은 이 상황을 즐기기만 했다"고 주장했다.

그는 "당 대표와 대화 내용을 놓고 진실공방을 하게 된 것은 윤석열 편들기도 아니고 원희룡 홍보도 아닌 우리의 경선을 구하기 위한 행동이었다"며 "공정경선에 대한 나의 진심과 당 대표가 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 깨닫게 하려는 충정에서 비롯된 것"이라고 밝혔다.

원 전 지사는 "지금의 갈등 상황을 안타깝게 생각하지만, 문제의 본질은 경선을 살리는 것이고 국민의 신뢰를 얻어 정권교체란 목표를 성취하는 것"이라며 "누가 유리하니 불리하니 계산하지 말고 국민에게 감동을 줄 수 있는 경선을 만드는 계기로 삼아야 합니다. 공정한 경선이라는 목표를 위해서라면 앞으로도 나의 모든 것을 던져 할 수 역할을 다 할 것"이라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr