현대카드, 노사 단체협약 체결

현대자동차그룹 금융 3사 모두 단체협약 체결 완료

[아시아경제 기하영 기자]현대카드 노사가 단체협약을 체결하면서 현대자동차그룹 금융 3사(현대카드·현대캐피탈·현대커머셜)가 모두 단체협약을 마무리했다.

현대카드와 전국사무금융서비스노동조합 현대카드지부는 서울 여의도 글래드호텔에서 '2021년 현대카드 단체협약 체결 조인식'을 진행했다고 18일 밝혔다. 지난해 2월 노동조합 설립 후 같은 해 5월에 최초 교섭을 시작한 이래 1년 3개월 만이다.

현대카드 노사 단체 협약에 앞서 지난 달 2일 현대캐피탈이 금융 3사 중 최초로 노사 단체협약을 체결했으며, 같은 달 29일에는 현대커머셜이 협약을 체결한 바 있다.

현대카드 관계자는 "신의, 성실의 원칙 아래 상호 존중하며 대화를 통해 신속하고 원만한 타결을 이뤘다"며 "현대차그룹 금융 3사와 노조는 향후 건전한 노사관계를 확립하고, 보다 발전적인 회사의 미래를 위해 협력해 나갈 계획"이라고 말했다.

