허경영 국가혁명당 명예대표가 18일 경기 고양시 행주산성 대첩문 앞에서 대선 출마 선언식에 말을 타고 등장하고 있다. 허 대표는 대통령에 당선되면 취임 2개월 안에 만 18세 이상 모든 국민에게 1인당 1억원을 주고, 매월 국민배당금 150만 원을 주겠다는 공약을 내세웠다./김현민 기자 kimhyun81@

