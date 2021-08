남원시, 청사 내 ‘테이크아웃 컵’ 반입금지

[아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)가 최근 실행중인 ‘1회용품 없는 청사 만들기 운동’의 일환으로 지난 17일부터 청사 내 테이크아웃 컵의 반입을 금지하기로 했다.

18일 시에 따르면 1회용품 없는 청사 만들기 운동은 코로나19 장기화로 배달 용기 등 1회용품 사용이 증가하는 추세를 억제하고 친환경 청사 만들기를 위한 움직임이다.

이에 따라 앞으로 테이크아웃 컵 등 1회용기를 들고 시청사에 들어올 수 없다.

또 각종 회의나 행사장에서도 일회용품 사용을 금지하고 청사 내 각 사무실 실태를 점검해 친환경 정책에 적극 동참한 실과소 읍면동에는 혜택을 주기로 했다.

환경과는 시청 내 방송 등을 통해 ‘1회용품 없는 청사 만들기 운동’에 동참을 요청했고 점심시간 등 여가시간을 활용해 직접 계도에 나서 직원들에게 텀블러 및 다회용 컵 사용을 권장하고, 테이크아웃 시에도 텀블러를 가지고 가도록 적극 계도했다.

윤종철 환경과장은 “2050탄소중립 실현과 지난해 수해 이후 가속 된 대산매립장의 포화속도를 억제하고, 친환경 생활문화가 지역사회 전반에 확산할 수 있도록 공공기관부터 이를 실천해 모범을 보이겠다”고 말했다.

