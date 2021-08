황교익 “'친일프레임', 자르고 비튼 말..제 인격과 생존이 달린 문제”

[아시아경제 구채은 기자] 경기관광공사 사장에 내정된 맛 칼럼니스트 황교익씨는 18일 자신과 이재명 경기지사를 향한 '보은 인사' 논란에 "사장 후보자는 제 능력으로 확보한 권리"라고 반박했다.

황씨는 이날 페이스북에 올린 글에서 자신을 향한 정치권 일각의 사퇴 요구를 거론, "당신들이 파시스트가 아니라면 시민의 권리를 함부로 박탈하라고 말하지 말기 바란다"며 이같이 말했다.

일각에서 제기돼온 자진사퇴론에 대해서도 분명히 선을 그었다. 그는 "어제 하루종일 이낙연의 친일 프레임 때문에 크게 화가 났다"면서 "이낙연이 제게 던진 친일 프레임은 일베들이 인터넷에서 던진 프레임과 성격이 다르다. 이낙연은 국무총리까지 지낸 유력 정치인이다. 제 모든 것을 박살 낼 수 있는 정치권력자"라고 했다. 황씨는 "제 인격과 생존이 달린 문제이니 싸우지 않을 수 없다"며 "지더라도 당당히 지겠다. 그러니 물러나라는 소리는 제게 하지 말길 바란다"고 덧붙였다.

황씨는 이날 CBS 라디오에서도 "'친일프레임'은 말을 비틀고 잘라내고 꺾어서 괴벨스처럼 씌운 것"이라면서 "'야끼니꾸'라는 표기가, '소육'이라는 그 단어가 불고기라는 단어로 번역이 되었을 가능성이 있다고 게 제가 한 말이다. 다 지워버리고 '불고기가 야끼니꾸에서 왔다'라고 말했다라고 하는 것이 그게 일베들이 만들어 놓은 제 말을 자르고 비틀어서 만들어 놓은 프레임"이라고 했다.

그는 "인간적인 배신감을 느꼈다"며 "이낙연씨는 인격적 모독을 한 것에 대해 사과하라"고 목소리를 높였다. 그는 이 지사와 중앙대 동문이라는 학연이 사장 내정에 영향을 미친 것 아니냐는 관측에 대해 "제가 제일 싫어하는 것이 학연 지연 혈연이다. 동문회에 안 나간다"며 "(이 지사와) 몇번 얼굴 봤지만 밥 한번 같이 안 먹었다"고 해명했다.

황씨는 2018년 이 지사의 '형수욕설' 논란에 대해 "이해한다"고 발언했던 것이 '보은 인사' 논란의 단초가 된 것과 관련해서는 "그 다음에 어마어마한 정치적 공격을 당했다"고 돌이켰다. 그는 "극렬 문파들은 저와 관련된 모든 곳에 일 주지 말라고 하루에 몇십 통씩 전화해서 일을 방해했다"고 했다.

황씨는 이재명 캠프 내에서 지명 철회 필요성이 고개를 들고 있다는 지적과 관련해 "걱정하겠지만, 제가 빠져나온다고 하더라도 네거티브는 여전히 유지될 것"이고 지적했다. 그는 "네거티브의 희생양이 될 생각이 없다"며 "대통령 할애비가 와도 내 권리를 내놓을 생각이 없다"고 언급, 자진사퇴 가능성을 거듭 일축했다. 그러면서 심사표 공개 문제와 관련, "가능하다면 공개해도 괜찮다"고 했다.

