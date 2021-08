한국앤컴퍼니, 2Q 영업익 595억원…전년比 502%↑

[아시아경제 유제훈 기자] 한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 200 등락률 +1.13% 거래량 37,007 전일가 17,700 2021.08.18 09:53 장중(20분지연) 관련기사 '코로나19로 세브란스도 정신감정 거절'…조양래 한정후견심판 장기화상반기 개명한 회사들 '절반의 성공'한국타이어, 선복 부족에 금산·대전공장 3일간 생산 중단 close 는 지난 2분기 매출액 2313억원, 영업이익 595억원으로 전년 동기 대비 각기 31.7%, 502.2% 증가했다고 18일 밝혔다. 한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 200 등락률 +1.13% 거래량 37,007 전일가 17,700 2021.08.18 09:53 장중(20분지연) 관련기사 '코로나19로 세브란스도 정신감정 거절'…조양래 한정후견심판 장기화상반기 개명한 회사들 '절반의 성공'한국타이어, 선복 부족에 금산·대전공장 3일간 생산 중단 close 는 한국타이어앤테크놀로지의 지주회사다.

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 200 등락률 +1.13% 거래량 37,007 전일가 17,700 2021.08.18 09:53 장중(20분지연) 관련기사 '코로나19로 세브란스도 정신감정 거절'…조양래 한정후견심판 장기화상반기 개명한 회사들 '절반의 성공'한국타이어, 선복 부족에 금산·대전공장 3일간 생산 중단 close 는 유럽, 북미, 중국 등 주요지역의 판매 회복세로 신차용·교체용타이어 판매가 지난해 2분기 대비 모두 성장했다고 전했다. 특히 18인치 이상 고인치 승용차용 타이어의 비중은 지난해 보다 5.4%포인트 증가한 약 38%에 달했다.

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 200 등락률 +1.13% 거래량 37,007 전일가 17,700 2021.08.18 09:53 장중(20분지연) 관련기사 '코로나19로 세브란스도 정신감정 거절'…조양래 한정후견심판 장기화상반기 개명한 회사들 '절반의 성공'한국타이어, 선복 부족에 금산·대전공장 3일간 생산 중단 close 는 지난 4월 한국아트라스비엑스와 합병돼 탄생한 사업형 지주회사다. 올해는 80주년을 맞아 기념 엠블럼과 함께 그룹의 미래 전략 구축과 성장 포트폴리오 'S.T.R.E.A.M'을 발표하기도 했다.

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 200 등락률 +1.13% 거래량 37,007 전일가 17,700 2021.08.18 09:53 장중(20분지연) 관련기사 '코로나19로 세브란스도 정신감정 거절'…조양래 한정후견심판 장기화상반기 개명한 회사들 '절반의 성공'한국타이어, 선복 부족에 금산·대전공장 3일간 생산 중단 close 측은 "앞으로도 미래 비즈니스 경쟁력 강화를 위해 핵심사업 및 신규 사업 발굴을 위한 투자를 주도해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr