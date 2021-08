[아시아경제 이광호 기자]금융감독원은 2022년 신입직원 공개 채용 지원자를 대상으로 '소셜라이브 NOW 특집 - 온라인 채용설명회'를 개최한다고 18일 밝혔다.

금감원 채용에 관심이 있는 취업 준비생이라면 누구나 자유롭게 유튜브 및 페이스북을 통해 시청·참여 가능하다. 방송은 오는 20일 오후 1시32분부터 시작된다.

이번 특집 방송은 총 2부로 진행되며, 채용 담당자 및 현직자가 직접 출연해 취업 준비생에게 유용한 채용 정보를 제공할 예정이다.

1부는 올해 신입직원 공개 채용 담당자가 채용 제도·인재상·모집 요강·응시자 유의사항 등을 안내하고, 2부는 2021년도 신입직원 4명이 출연해 본인의 취업 준비 노하우·입사 후기를 솔직하게 전달한다.

