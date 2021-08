황교익, 사퇴설에 "대통령 할아버지가 와도 포기 못 해"

맛 칼럼니스트 황교익 경기관광공사 사장 내정…'보은성' 논란

"제가 확보한 권리, 누구도 포기하라고 할 수 없어"

[아시아경제 허미담 기자] 경기관광공사 사장 내정으로 '보은 인사' 논란에 휩싸인 맛 칼럼니스트 황교익(59)씨가 17일 "대통령 할아버지가 오셔도 권리 포기를 이야기하지 못한다"며 사퇴설을 일축했다.

황 씨는 이날 오후 JTBC '뉴스룸'에 출연해 "저는 경기관광공사의 사장으로 공모 절차를 거쳐서 정당하게 서류전형과 면접 과정을 거쳐 지금 후보자 입장에 있다. 제가 확보한 권리를 누구도 포기하라고 말할 수 없다"며 이같이 말했다.

그는 "시민으로서의 권리를 포기하라고 정치인들은 왜 나한테 이야기를 하나"라며 "그런 식으로 문화 인사들에 대해 함부로 대하면 안 된다"고 지적했다.

또 이낙연 전 더불어민주당 대표가 "일본 도쿄나 오사카 관광공사에 맞을 분"이라고 황 씨를 평가절하한 것에 대해선 "내게 친일 프레임이 씌워진 것은 문재인 대통령 지지를 선언하면서부터다. 문 대통령과 반대쪽에 있는 극우 집단들이 정치적 공세를 했다"고 설명했다.

이어 "'일본 음식이 한국 음식보다 더 낫다'고 말한 적이 한 번도 없다. 그런데 그런 말이 돈다"라며 "민주당으로 보자면 적의 칼을 가져와서 문재인 정부의 사람이라고 볼 수 있는 황교익의 등에 칼을 꽂은 것"이라고 덧붙였다.

그런가 하면 황 씨가 이재명 경기지사의 형수 욕설 논란을 옹호해 보은성 인사가 된 것 아니냐는 지적에는 "가장 싫어하는 게 학연·지연·혈연을 따지는 거다. 이 대한민국을 망가뜨린 그 연, 3연을 저는 철저히 거부하는 삶을 살고 있다"고 했다.

그는 "이 지사와 한 번도 동문회니 이런 걸로 연을 맺은 적 없다. 그리고 '이재명을 이해하자'라는 말은 2018년도의 일이다"며 "보은을 해야 되는 일이었다면 이미 해야 했다"고 강조했다.

이어 "경기관광공사 사장 자리가 9개월 동안이나 비어 있었다. 그러면 진작에 저한테 그 자리를 제안했었을 것"이라며 "내가 이 지사한테 무슨 은혜를 줄 만한 그런 위치에 있지도 않다"고 반박했다.

또 황 씨는 "이 지사와 나는 평생 한 4번 정도 본 것 같다"라며 "둘이 밥 한번 먹은 적 없다. 그 정도의 관계를 두고 친하다고 이야기하면 나는 대한민국 모든 국민들과 친하다"고 비꼬았다.

한편 황 씨는 오는 30일 경기도의회 인사청문회에 출석한다. 도의회에서 인사청문 결과보고서가 채택되면 이 지사는 내달 초 그를 3년 임기의 사장에 임명하게 된다. 경기관광공사 사장은 지난해 12월 전임 사장의 사임으로 공석인 상태다.

