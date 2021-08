[클릭 e 종목] 넥센타이어, 비용구조가 약점

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 18일 넥센타이어의 투자의견을 중립으로 유지했다. 북미 시장 수요가 커졌지만 운반비 부담도 덩달아 커져, 실적 개선이 나타나기 힘들다는 분석이다.

넥센타이어는 올 2분기 매출액이 전년 대비 60.6% 상승한 5055억원을 달성했다. OP는 125억원으로 흑자전환했으며 NP도 96억원을 기록해 흑자를 내는데 성공했다.

다만 이 같은 내용의 2분기 실적은 시장 기대치에 못 미치는 실적이었다. 운반비 증가가 가장 큰 이유였다. 가격 인상을 통해 원재료비 상승은 상쇄할 수 있었지만 운반비까지 감내하지는 못했다. 올 2분기 운반비는 643억원(1분기 521억원)으로 지난해 233억원대비 거의 3배 가까이 증가했다.

김진우 한국투자증권 연구원은 "높은 수출 비중 때문에 호실적을 기록한 국내 경쟁사 대비 운반비 타격이 컸다"며 "특히 수요가 좋은 북미 시장을 현지 공장 없이 전부 수출로 대응 중이며 올 하반기에도 운반비 부담은 커질 전망"이라고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr