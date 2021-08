SKT "지하철 칸별 '실시간' 혼잡도, 티맵으로 본다"

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 서울교통공사, 티맵모빌리티와 함께 서울지하철을 이용하는 시민들의 편의를 높이기 위한 ‘실시간 지하철 칸별 혼잡도 안내 서비스’를 시작했다고 18일 밝혔다.

실시간 혼잡도는 서울교통공사의 실시간 열차 위치, SK텔레콤의 T-WiFi 정보, 티맵 모빌리티의 역정보 등 실시간 데이터를 종합해 티맵모빌리티의 ‘TMAP 대중교통’, 서울교통공사의 ‘또타지하철’ 애플리케이션을 통해 제공된다.

TMAP 대중교통 앱 초기화면의 지하철 탭에서 이용하려는 역을 클릭하면 손 쉽게 혼잡도를 확인할 수 있다. 혼잡도는 얼마나 많은 승객이 탑승했는 지에 따라 초록부터 노랑, 주황, 빨강까지 4단계의 색으로 안내 된다. 상세화면에선 가장 여유로운 칸 2곳(추천)도 볼 수 있다. 3사는 코로나19로 사회적 거리두기가 강조되는 현 상황에서 혼잡도 서비스가 시민들의 안전한 대중교통 이용에 큰 도움이 될 것으로 보고 있다.

서비스는 이용객이 가장 많은 2호선부터 시작된다. 2호선 이외의 노선에 대해선 TMAP 대중교통 앱에서 기존 빅데이터를 활용한 ‘예측 혼잡도’를 제공하고 있다. SK텔레콤은 서울 1~8호선, 9호선 일부를 운영 중인 서울교통공사와 서비스 적용 노선을 확대하는 방안도 논의 중이다.

박명순 SK텔레콤 박명순 인프라 밸류 혁신그룹장은 “3사가 첨단 ICT와 통신 인프라를 활용해 지하철 실시간 칸별 혼잡도를 제공하는 것은 사회문제 해결에 민관이 힘을 모은 의미 있는 사례가 될 것”이라고 말했다. 고재현 티맵모빌리티 대외정책실 총괄은 “실시간 정보를 제공할 수 있는 노선을 확대할 것”이라며 “앞으로도 다양한 맞춤형 서비스로 시민들의 교통 편의를 증대하는 등 사회적 문제를 해결하도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

