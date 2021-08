LG전자, 롯데호텔 서울서 4주간 LG프라엘 체험 마케팅 실시

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,000 전일대비 500 등락률 +0.33% 거래량 779,899 전일가 150,500 2021.08.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 '보수킹' 송대현 前 사장, 상반기에 퇴직금 포함 54.6억 수령[LG톤프리 써보니]"편안하고 쾌적하다" 기분 좋은 이어폰 'LG 톤프리'LG전자, 엔지니어 교육 플랫폼 강화…"1년 새 1200개 콘텐츠 제작" close 가 LG 프라엘 프리미엄 체험 마케팅을 실시한다고 18일 밝혔다.

LG전자는 서울 중구 을지로에 위치한 롯데호텔 서울과 협업해 '호텔에서 즐기는 나만의 홈케어'를 콘셉트로 19일부터 4주간 LG 프라엘 X 롯데호텔 프로모션 '뷰티 인사이드 패키지'를 운영한다.

고객은 롯데호텔에 머물면서 ▲저출력레이저치료(LLLT) 탈모 치료 의료기기 프라엘 메디헤어 ▲눈가 피부 전용 관리기기 프라엘 아이케어 ▲바디 전용 초음파 클렌저 프라엘 바디스파와 ▲세안 전용 초음파 클렌저 프라엘 워시팝 등 LG 프라엘 4종을 사용해 볼 수 있다.

프로모션은 롯데호텔 서울 이그제큐티브타워 내 그랜드 디럭스, 프리미어, 주니어 스위트 등 3가지 타입 객실에서 운영된다. 자세한 행사 내용은 롯데호텔 홈페이지와 LG전자 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.

LG전자는 LG 프라엘을 통해 가정용 미용기기에서 전문 의료기기까지 다양한 고객 수요에 맞춰 폭넓은 홈뷰티 제품을 선보이고 있다. LG전자 김선형 한국HE마케팅담당은 "최고급 호텔을 찾는 고객을 위한 체험 마케팅으로 집에서도 간편하게 피부를 관리할 수 있는 LG 프라엘의 차별화된 장점을 적극 알릴 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr