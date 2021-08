경기도, 체육시설 등 '공유시설 통합예약' 31개 시군으로 확대

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 체육시설ㆍ행사장ㆍ강당 등 도내 공유시설을 온라인으로 검색하고, 이용 예약과 결제까지 할 수 있는 온라인 예약서비스(경기공유서비스)를 올 연말까지 31개 시ㆍ군으로 확대한다.

경기도는 예약시스템이 없어 전화, 방문 예약을 받던 시설과 시ㆍ군별로 흩어져 있던 예약시스템을 '경기도 대표 통합예약시스템'을 통해 합치기로 하고 17일 31개 시군과 온라인 착수보고회를 가졌다고 18일 밝혔다.

경기공유서비스는 도와 경기도 공공기관의 공유시설을 예약할 수 있는 시스템으로 이재명 경기도지사 제안에 따라 시작됐다.

이 지사는 2019년 3월 확대간부회의에서 "공공시설을 많이 짓는 것도 중요하지만 있는 시설을 많이 활용하면 추가 예산 없이 주민 복리에 도움이 된다"면서 "도나 산하 공공기관이 관리하는 시설물을 회의장소, 행사장소 등으로 쓸 수 있게 많이 개방해 달라"고 당부했다.

도는 이에 따라 기존 경기도와 도 공공기관 공유시설 위주로 적용됐던 공유서비스를 도 전체로 확대하는 작업을 추진해왔다.

도는 이번 경기공유서비스를 통해 개방 중인 공유시설을 기관별로 모아 미니페이지를 구축한 뒤 시군에 제공할 계획이다. 시군별 미니페이지를 통해 온라인 예약이 가능해져 예약시스템을 보유하지 않은 시ㆍ군도 추가 예산투입 없이 예약시스템 구축 효과를 누릴 수 있게 된다.

또 공유시설을 이용하고자 하는 도민이 편리하게 이용할 수 있도록 지역과 자원분류를 선택해 검색하고 예약할 수 있는 빠른 예약서비스도 제공한다. 특히 지도(위ㆍ경도)를 기반으로 시설 위치를 제공한다.

아울러 360도 VR(가상현실) 파노라마 영상을 제공해 사전에 직접 방문하지 않아도 시설을 확인할 수 있는 서비스를 제공한다. 모바일과 태블릿PC에서도 동일한 서비스를 이용할 수 있도록 반응형 웹도 지원한다.

기이도 도 자산관리과장은 "도와 공공기관에 국한됐던 서비스를 31개 시ㆍ군으로 확대함으로써 도민이 이용가능한 공유시설이 대폭 늘어나 자원의 활용도가 높아질 것으로 기대한다"며 "현재는 코로나19로 인해 많은 시설물을 이용할 수 없지만, 코로나 이후 더욱 많은 공공시설물이 도민을 위해 사용될 수 있도록 계속해서 확대해 나가겠다"고 전했다.

