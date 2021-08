18~49세 백신 사전 예약 놓쳤다면 추가 예약하세요

[서울시 자치구 뉴스]광진구, 백신 접종 사전 예약 놓친 18~49세 일반국민 대상 추가 예약...채현일 영등포구청장, 평생교육기관 현장 찾아 평생교육바우처 사업 홍보...동대문구 장학금 131명에 총 1억2500만 원 지원...성북구 평생학습관 19일부터 하반기 프로그램 수강생 모집



광진구, 백신 접종 사전 예약 놓친 18~49세 일반국민 대상 추가 예약

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 백신 접종 사전 예약을 놓친 18~49세 일반국민을 대상으로 추가예약을 안내한다.

18~49세 백신 접종 예약은 지난 9일을 시작으로 19일 오후 6시까지 열흘간 10부제로 진행된다. 10부제는 생일 끝자리와 동일한 날짜에 예약하는 방식이다.

정해진 날짜에 예약하지 못한 대상자는 8월19일부터 9월18일 사이 추가 예약을 하면 된다. 기존에는 8월19일부터 21일까지 추가 예약을 받으려했지만 기간을 한 달로 늘렸다.

이에 따라 10부제 예약기간 중 예약을 하지 못했다면 36~49세(72~85년생)은 8월19~20일, 18~35세(86~03년생)은 8월20~21일 추가 예약이 가능하다.

예약시간은 당일 오후 8시부터 다음날 오후 6시까지다.

또, 8월21일 오후 8시부터 9월18일 오후 6시까지는 18~49세 전 연령이 가능하므로, 연령대별 예약기간에 예약을 못한 사람 누구나 예약이 가능하다.

예약방법은 사전예약 홈페이지를 통해 간편인증 후 본인예약(대리예약 불가능)하면 된다. 접종기간은 8월26일부터 10월3일까지, 백신 종류는 화이자 또는 모더나다.

김선갑 광진구청장은 “일상으로의 회복을 위해 백신 접종에 적극적으로 동참해주시기 바라며, 상황이 안정될 때까지 마스크 착용 등 방역수칙을 잘 지켜주시기 바란다”고 말했다.

채현일 영등포구청장, 평생교육기관 현장 찾아 평생교육바우처 사업 홍보

채현일 영등포구청장이 평생교육바우처 신청 첫날인 17일 오전 대림2동에 위치한 평생교육기관에 방문해 주민들과 해당 사업에 대해 이야기 나누었다.

이날 채 구청장은 수강생들에게 평생교육바우처 사업을 홍보하며 신청을 독려, 관심 있는 강좌, 바라는 평생학습 정책 등에 대해 자유롭게 소통하는 시간을 가졌다.

영등포구는 서울시 자치구 최초로 시행하는 ‘영등포 평생교육바우처’ 사업에 참여할 신청자를 오는 31일까지 모집한다.

채 구청장은 관심 있는 구민분들의 많은 참여를 부탁드리며, "구민 누구나 자유롭게 배우고 꿈꿀 수 있는 평생학습도시 영등포를 만들기 위해 앞으로도 최선의 노력을 아끼지 않겠다"고 전했다.

동대문구 장학금 131명에 총 1억2500만 원 지원

동대문구(구청장 유덕열)는 우수한 지역 인재를 발굴·육성하고 저소득 청소년들에게 균등한 교육기회를 제공하기 위해 올해 장학금을 대폭 확대 지원한다.

올해 선발된 장학생은 학교장 추천을 받은 성적우수 장학생 30명과 일반 장학생 51명, 지역사회봉사자 자녀 장학생 47명, 서울국제고 기회균등 장학생 3명 등 총 131명, 총 1억2500만 원의 장학금이 지급된다.

동대문구 장학금 지급대상자는 동대문구장학기금 운용심의위원회의 심의를 거쳐 최종 선발되는데 올해부터 더 많은 청소년들이 지원을 받을 수 있도록 일반 및 지역사회봉사 장학금 수혜대상을 확대했다.

성적우수 장학금은 지역 소재 중학교를 상위 3% 이내의 성적으로 졸업하고 지역내 고등학교에 진학한 학생 중 학교장 추천으로 선발한다.

일반장학금은 생활이 곤란한 자의 자녀에게 지급되며, 지역사회봉사 장학금은 지역사회 발전에 공이 있는 자의 자녀를 동장이 추천해 지원한다.

구는 지역 내 우수한 인재를 발굴·육성하고 경제적인 어려움을 겪는 학생들을 지원해 교육기회 균등과 학력신장을 도모하기 위해 지난 2009년 12월 ‘동대문구 장학기금 설치 및 운용 조례’를 만들어 동대문구장학기금을 조성하기 시작했다.

2010년부터 현재까지 총 27억7000만 원의 기금을 조성, 올해 장학생 131명에게 1억2500만 원을 지급해 현재까지 총 734명의 장학생에게 9억2200만 원을 지원하고 있다.

유덕열 동대문구청장은 “다양한 인재를 발굴하고 경제적 어려움을 겪는 재능 있는 청소년들을 위해 장학금 대상을 확대하기로 결정했다”며 “앞으로도 청소년들이 배움의 꿈을 펼치고 훌륭한 인재로 발돋움할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

성북구 평생학습관 19일부터 하반기 프로그램 수강생 모집

성북구(구청장 이승로)가 9월6일부터 평생학습관 하반기 프로그램을 운영한다.

평생학습관 하반기 프로그램으로는 ▲말문이 빵빵(棒棒)터지는 왕초보 중국어 ▲생활과 원예, 식물?인간?환경 ▲알아두면 쓸모 있는 음식문화생활 ▲초보견주를 위한 슬기로운 반려생활, 함께 행복하게 ▲자녀교육 맘코칭, 완전학습을 위한 백독백습 ▲한국사 지도사 양성과정 등 총 22개의 프로그램이 진행된다.

2012년에 개관한 성북구 평생학습관은 ‘모든 구민이 언제, 어디서나, 누구나 원하는 학습을 배울 수 있는 여건을 마련함으로써 평생 배우며 살아갈 수 있는 평생학습도시를 만들기’에 주력해 왔다.

평생학습관 상시 프로그램 외에도 인문학, 시민교육, 명사특강을 아우르는 성북미래아카데미, 특성화 프로그램, 평생학습축제 등 다양한 프로그램과 행사를 진행, 지난해와 올해는 코로나19 상황 속에서도 대면?비대면 프로그램을 병행 운영하여 구민의 배움에 공백이 생기지 않도록 힘써왔다.

이번 하반기 프로그램은 코로나19 방역지침 준수 아래 안전한 환경에서 교육이 이루어지며 사회적 거리두기 지침에 따라 대면-비대면 전환 운영될 예정이다.

수강 신청은 19일 오전 10시부터 성북구청 홈페이지(온라인강좌신청-평생학습강좌-강좌신청)에서 선착순으로 모집, 성북구민 누구나 신청가능하다.

