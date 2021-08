[아시아경제 오주연 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 771,000 전일대비 15,000 등락률 -1.91% 거래량 96,223 전일가 786,000 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 실적부진 늪에 빠진 대형게임株"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?엔씨소프트, 2분기 영업익 1128억...전년比 46%↓ close 가 올 상반기 김택진 대표에게 총 94억원의 보수를 지급했다고 17일 반기보고서를 통해 공시했다.

김 대표는 올해 상반기 급여 11억2200만원, 상여 83억1800만원 등 총 94억4200만원을 수령했다. 이는 지난해 상반기 132억9200만원보다 29% 가량 줄어든 수치다.

같은 기간 정진수 부사장은 20억3000만원, 윤재수 전 최고재무책임자(CFO)는 17억500만원 등을 수령했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr