남부경찰·광주기독병원, 범죄피해자 보호 체계 강화 '맞손'

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부경찰서(서장 조규향)와 광주기독병원(병원장 최용수)은 17일 광주기독병원에서 '범죄피해자 보호·지원 체계 강화를 위한 업무협약'을 체결했다.

이 자리는 가족 구성원 간 폭력행위가 점점 증가하고 상습화되고 있는 상황에서 광주 해바라기센터 1개소만 운영되고 있는 피해자 의료지원에 대한 한계를 해소하기 위해 마련됐다.

광주기독병원은 가정폭력과 아동학대 피해자에 대한 신속한 응급치료를 지원하고, 경찰서 등은 부상 피해자에 대해 응급 치료가 필요할 경우 진료협약 체결된 의료기관에 신속히 인도하고, 학대전담경찰관은 법률상담 등 피해자 보호지원에 나서기로 했다.

조 남부서장은 "범죄피해자 보호는 범죄 예방부터 지원?사후관리에 이르기까지 다양한 분야에서의 협력이 필요한 만큼 자치경찰 원년을 맞아 지역 의료기관과의 협력을 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

