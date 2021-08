KTB證 상반기 순익 928억 '사상 최대'…반년새 전년 120% 돌파

사상 최대 이익 기록…전년比 1328%↑

KTB네트워크·KTB자산운용 등 자회사도 순항

[아시아경제 이민우 기자] KTB투자증권이 올해 상반기 사상 최대 실적을 기록하며 지난해 전체 순이익을 상반기 만에 뛰어넘었다.

KTB투자증권은 올해 상반기 당기순이익 928억원을 기록하며 반기만에 지난해 연간 당기순이익을 훌쩍 뛰어넘는 사상 최대이익을 달성했다고 17일 밝혔다.

2019년부터 2년 연속 연간 최대이익을 경신하는 추세를 여전히 이어가고 있는 모습이다. 올 상반기에는 연결기준 세전이익 1200억원을 기록하며 증권사 전환 후 반기 최초로 1000억원을 넘어섰다. 또한 당기순이익은 928억원으로 전년 동기 대비 1327.7% 증가했다. 상반기 매출은 2718억원, 영업이익은 809억원을 기록했다.

별도기준 당기순이익은 1040억원이다. 전년 동기 대비 943.6% 증가했다. KTB네트워크 구주매출처분이익이 일부 포함된 영향으로 풀이된다. 연결기준으로는 구주매출처분이익이 실적에 반영되지 않는다.

이를 제외하더라도 전 영업부문에서 전년 대비 실적이 대폭 개선됐다. 투자금융(IB)부문은 안정성에 무게를 둔 우량 거래 중심의 영업을 전개해 반기만에 전년도 전체 이익의 165%에 달하는 실적을 올렸다. 채권·외환·상품(FICC)부문도 구조화 파생상품 판매 등 수익원 다변화로 상반기에만 전년도 전체이익의 2배 이상을 거둬들였다. 채권영업은 취급상품을 다양화하며 양호한 실적을 이어갔고, 리테일부문 또한 신규고객 유치 및 거래대금 증가에 힘입어 실적이 2배 이상 뛰어올랐다.

자회사의 실적도 우수했다. KTB네트워크는 영업이익 543억원, 당기순이익 441억원을 거두며 기업분할 후 사상 최대이익을 경신했다. 투자자산 회수이익과 높은 성공보수가 주효했다. 국내외 투자기업의 성공적 이익 회수가 이어지며 상반기에만 펀드 성공보수로 215억원을 벌었다. 지난해 연간 성과보수(약 111억원)의 2배에 달하는 규모다. 1분기에는 ‘배달의 민족(우아한형제들)’, ‘레인보우로보틱스’ 등 투자기업 이익 회수가 실적을 견인했다. 2분기에는 홍콩증시 상장에 성공한 CARsgen 등 국내외 우량 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장 스타트업) 기업의 기업공개(IPO) 성공으로 투자자산 평가이익이 크게 증가했다.

KTB자산운용은 영업이익 74억원으로 전년 동기 대비 96% 증가했다. 공모주 하이일드펀드, EMP펀드 등 고보수 상품 판매 증가에 힘입어 평균 보수율이 15.9bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%)에서 19.6bp로 전년 동기 대비 23% 상승했다. 또한 대체투자부문은 총 운용자산(AUM) 3조5000억원을 넘겼다.

KTB투자증권 관계자는 "지난 3년여간 진행한 수익구조 개선을 위한 노력이 실적 향상으로 효과를 나타내고 있다"며 "호실적을 바탕으로 하반기 추진중인 KTB네트워크 코스닥 상장과 저축은행 인수 등 주요 사업들이 원활히 진행될 것으로 본다"고 말했다.

