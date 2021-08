희망브리지 전국재해구호협회에 후원금 1억5000만원 전달

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 코로나19 확산 방지를 위해 애쓰고 있는 현장 의료진과 방역 종사자를 응원하기 위해 희망브리지 전국재해구호협회를 통해 후원금 1억5000만원을 전달했다고 17일 밝혔다.

후원금 전달식은 윤종원 기업은행장과 송필호 전국재해구호협회장을 비롯해 관계자들이 참석한 가운데 이뤄졌다. 이번 후원금은 휴식 시간에도 외부 이동이 어려운 현장 의료진과 방역 종사자들이 편하게 이용할 수 있도록 진료소 내 ‘IBK희망냉장고’를 설치 하고 음료수 등의 간식 꾸러미 지원에 쓰일 예정이다.

윤 행장은 “무더위 속에서도 방호복을 벗지 못하는 의료진에게 ‘IBK희망냉장고’가 조금의 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 기업은행은 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업시민으로서의 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.

