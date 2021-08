신용보증기금, 메타버스 플랫폼서 3주간 신입직원 연수 실시

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 메타버스 플랫폼을 활용해 신입직원 연수를 시행한다고 17일 밝혔다.

이번 연수는 코로나19로 인한 비대면 교육의 한계를 극복하고, 디지털 소통을 강화해 신입직원의 참여도를 높이기 위해 마련됐다. 지난달 26일 시작돼 3주간 진행된다.

신입직원은 메타버스 전용 플랫폼을 활용해 실제와 동일하게 구현된 신보 본점과 연수원, 대강당, 조별 토의실을 오가며 연수 과정을 거쳤다. 조별 과제를 수행하고 선배와의 대화, 아이스브레이킹 과정도 이뤄졌다.

윤대희 신용보증기금 이사장도 아바타 캐릭터로 특강 연수 과정에 참석해 신입직원들과 직접 소통했다. 환영사와 입사식 및 기념사진 촬영도 메타버스에서 진행했다.

신보 관계자는 “메타버스를 활용한 신입직원 연수는 회사에 대한 이해와 소속감을 높이고 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와의 소통을 위해 마련됐다”며 “다양한 교육과 소통을 위한 창구로 메타버스 플랫폼을 적극적으로 활용할 계획이다”라고 강조했다.

