오뚜기, 신제품 'X.O. 군만두 고기듬뿍' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 오뚜기는 냉동만두 신제품 ‘X.O. 군만두 고기듬뿍’을 출시했다고 17일 밝혔다.

최근 간편식품에 대한 소비자 니즈가 증가하면서 냉동만두 시장 규모는 지속적인 성장세를 보이고 있다. 지난 3월 시장분석업체 오픈서베이의 조사 결과에 따르면, 소비자들은 가장 선호하는 냉동만두 종류로 ‘군만두(58.4%)’를 꼽았으며, 응답자의 63%가 ‘주 1회 이상’ 군만두를 섭취하는 것으로 나타났다.

오뚜기는 이 같은 수요를 반영해 ‘X.O. 군만두 고기듬뿍’을 새롭게 선보이며 소비자 입맛 공략에 나선다. ‘X.O. 군만두 고기듬뿍’은 기존 군만두 제품과는 차별화된 원료 배합과 반죽 방식을 적용하고, 국산 찹쌀가루를 사용해 더욱 바삭한 만두피를 구현했다. 당면 대신 특제소스로 양념한 국산 돼지고기와 국산 야채로 속을 꽉 채웠으며, 돼지고기 함량이 27.3%로 높아 입안 가득 풍부한 육즙을 느낄 수 있다.

오뚜기 ‘X.O.만두’는 ‘eXtra Ordinary(비범한, 놀라운)’라는 의미를 담은 오뚜기의 대표 만두 브랜드로, 2019년 론칭 이후 교자, 굴림만두, 슈마이, 물만두 등 다양한 제품을 선보이며 프리미엄 만두 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

