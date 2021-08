[아시아경제 송화정 기자] 딥노이드 딥노이드 315640 | 코스닥 증권정보 현재가 57,100 전일대비 14,900 등락률 -20.69% 거래량 1,676,577 전일가 2021.08.17 09:33 장중(20분지연) close 가 코스닥 상장 첫날 약세다.

17일 오전 9시10분 기준 딥노이드는 시초가 대비 7100원(9.86%) 내린 6만4900원에 거래됐다. 시초가는 공모가 4만2000원보다 약 71% 높은 7만2000원에 형성됐다.

딥노이드는 앞서 진행된 수요예측과 일반 청약에서 각각 1179대 1과 835대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로 1조3149억원이 몰렸다.

