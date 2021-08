LG유플러스, 천안함 용사 자녀에 '천원의 사랑' 기부금 전달

임직원이 매월 1000원씩 모은 기부금, 천안함 용사 자녀에게 전달

임직원 걷기 캠페인으로 성금 모금…취약계층 어르신 여름 나기 지원

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 임직원이 기부는 물론 지원 대상자 선정에도 직접 참여하는 ‘천원의 사랑’ 활동을 통해 모인 재원을 천안함 46용사 고(故) 정종율 상사의 자녀에게 전달했다고 17일 밝혔다.

‘천원의 사랑’은 매달 신청 임직원의 급여에서 1000원을 공제해 기금을 적립하고, 도움이 필요한 가정에 전달하는 소액 모금 캠페인이다. 기부에 대한 부담스러운 인식을 깨고 최소한의 경제적·시간적 투자로도 많은 임직원이 참여할 수 있다는 점에서 나눔의 가치 확산에 기여하고 있다.

기부금은 임직원들이 직접 추천한 천안함 용사 자녀에게 전달됐다. 이 대상자는 천안함 46용사 고 정종율 상사의 자녀로, 최근 모친상을 당한 고등학교 1학년생이다. 천암함재단을 통해 전달된 기부금은 학비 지원금 등으로 쓰일 예정이다.

아울러 LG유플러스는 임직원들의 활동적인 생활 지원과 취약계층 지원을 연계한 사회공헌 활동도 지속 추진하고 있다. 앞서 LG유플러스 네트워크사업 부문 임직원 500명은 ‘걷기 챌린지’에 참여해 기부금을 모았다.

‘걷기 챌린지’는 참여자들이 2주 동안 일평균 1만보를 걷기에 도전하고, 성공 시 회사가 기부금을 적립하는 나눔 활동이다. 챌린지 참여를 통해 모인 기부금은 독거노인종합지원센터에 전달, 어르신들의 여름 나기 지원에 활용될 예정이다.

