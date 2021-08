이디야커피, 추석 선물세트 5종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 ‘추석 선물세트’ 5종을 출시했다고 17일 밝혔다.

올해 추석 선물세트는 소비자가 개개인의 취향에 맞춰 선택할 수 있도록 ▲비니스트 올인원 선물세트 ▲커피믹스 선물세트로 구성된 시그니처 컨셉과 ▲캡슐커피 선물세트 ▲캠핑 선물세트 ▲티타임 선물세트로 구성된 시즌 컨셉으로 기획됐다.

비니스트 올인원 선물세트는 비니스트 아메리카노 3종과 비니스트 라떼 4종의 다채로운 구성으로 구성됐다. 특히 바닐라라떼, 토피넛라떼 등 소비자들에게 검증받은 이디야커피 매장의 메뉴를 스틱커피로 즐길 수 있는 것이 장점이다.

이디야커피만의 공법과 노하우가 담겨 있는 ‘스페셜 모카블렌드’와 ‘스페셜 골드블렌드’ 2종으로 구성된 ‘커피믹스 선물세트’도 있다. 스페셜 모카블렌드는 깊고 진한 커피 풍미를 강조한 제품이며, 스페셜 골드블렌드는 무지방 우유가 함유된 식물성 크림을 넣어 라떼와 같은 부드럽고 풍부한 맛이 나는 것이 특징이다.

캡슐커피 선물세트는 이디야커피가 지난해 11월 처음 선보인 캡슐커피 3종과 함께 캡슐을 보관할 수 있는 다용도 케이스가 제공된다. 캠핑 선물세트는 커피백 2종, 고아웃 스텐머그와 더불어 커피백과 스텐머그가 쏙 들어가는 핸디케이스가 포함됐다.

논카페인 음료를 선호하는 소비자를 위해 마련된 ‘티타임 선물세트’는 온 가족이 모여 따뜻한 티타임을 즐길 수 있도록 배도라지청, 패션후르츠&레몬청, 한라봉청 등 과일청 3종, 우드스푼, 그리고 같이 곁들여 먹을 수 있는 고소한 믹스너츠로 구성됐다.

이디야커피 추석 선물세트 5종의 가격은 1만9900원에서 2만6900원이며 전국 이디야커피 매장에서 구매할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr