[아시아경제 장세희 기자]통계청은 29~30일 대전 통계센터에서 '제11회 국가통계방법론 국제 심포지엄'을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 주제는 '데이터 혁신과 국가통계의 도약'이라는 주제로 개인정보보호, 데이터 과학·인공지능(AI), 조사 방법론, 데이터 기반정책 등에 대한 의견을 공유할 예정이다.

이번 심포지엄은 정부기관, 학계, 연구기관, 데이터 사용자들이 연구 경험과 전문지식을 공유하는 논의의 장으로 2011년부터 매년 열리고 있다.

기조강연은 하정우 네이버 AI 연구소장의 '데이터 과학·인공지능', 민원기 한국뉴욕주립대학교 총장의 '데이터 중심 디지털경제의 도래' 등을 주제로 진행된다.

한편 이번 심포지엄은 사전 등록자에 한해 온라인 생중계가 진행된다. 사전등록은 홈페이지를 통해 이날부터 내달 28일까지 신청이 가능하다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr