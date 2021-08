강민진, 조국을 안중근 의사에 빗댄 추미애에 "기가 막히는 발상"

"촛불정신 훼손한 범인, 文 정부·민주당"

"조 전 장관 부부 불법 행위 옹호하는 민주당…'촛불 모욕'"

[아시아경제 허미담 기자] 조국 전 법무부 장관을 안중근 의사에 빗대는 듯한 발언을 해 논란이 된 추미애 전 법무부 장관을 향해 16일 강민진 청년정의당 대표가 "기가 막히는 발상"이라고 날을 세웠다.

강 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "더불어민주당 추미애 대선후보가 조 전 장관을 '안중근 의사'에, 조 전 장관 부부 관련 검찰 수사와 재판부를 '일본 재판관'에 비유했다"며 이같이 말했다.

그는 추 전 장관을 향해 "현실에서 벌어지는 검찰 수사, 언론 보도, 재판부 결정까지 모두 부정하며 완전히 다른 세상에 살고 계신 것 같다"고 비판했다.

이어 "추 후보는 '인제 와서 조국을 묻어두자고 하면 뭐하러 촛불 광장에 나왔던 것이냐'며, 다시 촛불을 들자는 발언도 했다. 국민들이 조국을 지키려고 촛불을 들었는가"며 "촛불정신을 이렇게 모욕하는 행태에 진심으로 분노를 느낀다"고 목소리를 높였다.

또 강 대표는 "촛불정신을 훼손한 가장 큰 범인은 다름 아닌 문재인 정부와 민주당"이라며 "우리가 들었던 촛불은 법 위에 군림하는 권력을 탄핵한 촛불이었다. 법과 상식이 통하고 사람 위에 사람 없는 정의로운 대한민국을 만들자고 촛불을 들었다"고 했다.

그는 "박근혜 탄핵 이후, 민주당은 촛불을 참칭했다. 촛불의 정치적 상징을 이양받았다면 촛불의 정신으로 나라를 운영했어야 했는데, 오히려 촛불을 정면으로 배신하는 행위를 이어갔다"며 "밝혀진 사실들까지 부정해가며 조 전 장관 부부의 불공정·불법적 행위를 옹호하는 민주당의 행태는 '촛불 모욕'"이라고 지적했다.

아울러 강 대표는 "국정농단 재벌 이재용을 석방시켜준 문재인 정부의 결정은 촛불 배신의 정점을 찍었다"며 "국민들은 다시 촛불을 들 것이다. 저는 그렇게 믿는다. 그리고 그 촛불은 국민의힘뿐 아니라 민주당 역시도 심판할 것"이라고 직격했다.

끝으로 그는 "이재용 석방 이후, 이제 문재인 정부는 더 이상 촛불 정부가 아니다"라며 "민주당 인사들은 이제 더 이상 '촛불'을 참칭하거나 활용하지 마시라. 그것이 '촛불'에 대해 정부·여당이 다할 수 있는 마지막 예의"라고 강조했다.

앞서 추 전 장관은 지난 15일 한 언론과의 인터뷰에서 조 전 장관을 안중근 의사에 빗대며 조 전 장관 부부에 대한 검찰 수사와 사법부를 강하게 비판했다.

그는 조 전 장관 아내 정경심 동양대 교수가 최근 항소심에서 징역 4년을 선고받은 것 관련해 "개혁 저항 세력의 의도와 셈법으로 이뤄진 것"이라며 "모두 개혁해야 할 과제"라고 했다.

이어 "안중근이 이토 히로부미를 저격하고 일본 재판관의 재판을 받아 테러리스트가 돼 사형집행을 당했는데, 그렇게 끝났으니 일본의 지배를 받아들이고 협조하자는 얘기나 똑같다"며 "인제 와서 조국을 묻어두자고 하면 뭐하러 정치하고 뭐하러 촛불 광장에 나왔던 거냐"라고 목소리를 높였다.

