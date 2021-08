8월 넷째 주 접종 예약한 50대…대부분 화이자 백신 맞는다

[아시아경제 허미담 기자] 오는 23일부터 28일 코로나19 백신을 접종받는 50대 대부분은 화이자 백신을 맞는다.

16일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)은 정례 브리핑에서 다음 주인 이달 넷째 주(8.23∼28) 1차 접종을 받는 50대의 경우, 지역구분 없이 화이자 백신을 접종한다고 밝혔다. 다만 모더나 백신만 취급하는 위탁의료기관 726곳은 지금처럼 50대에게 모더나 백신을 접종할 계획인 것으로 전해졌다.

이날부터 22일까지 이뤄지는 50대 1차 접종에서는 수도권 위탁의료기관의 경우 화이자 백신을, 그 외 지역에서는 모더나 백신으로 진행된다. 그러나 다음 주부터는 주로 화이자 백신으로 접종이 이뤄지는 셈이다.

당초 정부는 50대 접종 백신을 모더나로 하겠다고 밝혔으나, 모더나 백신 수급에 문제가 생기자 같은 mRNA(메신저 리보핵산) 계열인 화이자 백신도 병행 접종하기로 계획을 조정했다.

추진단은 다음 주 백신을 맞는 예약자에게는 접종일 전에 백신 종류 등을 개별 안내한다. 50대 전체의 1차 접종 일정은 오는 28일 한꺼번에 마무리될 예정이다.

관련해 추진단은 "델타 바이러스 변이에 대응하기 위해서는 1차 접종을 마친 사람이 2차 접종까지 완료하는 것이 중요하다"며 "특히 (고위험군인 60대 이상 고령층의 경우) 예방접종을 통해 본인의 감염과 중증·사망 예방 효과는 물론이고 가족에게 추가 전파를 차단하는 효과도 얻을 수 있다"고 강조했다.

