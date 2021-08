가짜 백신 접종 카드 들고 하와이 여행 갔다가…美서 적발된 한인 부자

[아시아경제 권서영 기자] 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 한 한인 사업가가 백신 접종 카드를 위조한 것이 적발돼 현지 수사 당국에 체포됐다.

15일(현지시간) LA 지역방송 ABC7 등은 미국 하와이주 검찰이 50대의 A씨와 아들 B씨를 백신 접종 카드 위조 및 코로나19 방역 지침 위반 혐의로 체포했다고 보도했다. 검찰은 지난 8일 이들을 호놀룰루 공항에서 검거해 기소했으며 이들이 가짜 백신 카드를 들고 하와이로 여행을 왔다고 밝혔다.

현재 하와이주는 백신 접종 카드를 제시하는 관광객에게 10일간의 격리 조치 의무를 면제해주는 방역 프로그램을 운영하고 있다. 주 정부가 이 지침을 시행한 이래 백신 카드의 위조 혐의로 여행객이 체포된 사례는 이번이 처음인 것으로 드러났다.

데이비드 이게 주지사는 이들 부자를 두고 "법률에 정해진 최대한의 범위를 적용해 기소 절차를 진행할 것이다"라며 "코로나 확산을 억제하기 위해서는 이러한 규체가 시행되는 것이 중요하다"고 강조했다. 이어 검찰 측 역시 부자의 유죄가 확정되면 최대 5천달러(한화 약 580만원)의 벌금형 또는 1년 이하의 징역형을 받을 수 있다고 덧붙였다.

한편 변호인 측은 이들 부자가 하와이 검찰에 체포된 이후 캘리포니아주로 다시 돌아가 코로나19 검사를 받았고 음성 판정을 받았다고 밝혔다. 이들은 현재 하와이로 재송환돼 수감 중인 것으로 전해졌다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr