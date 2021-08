안철수, 합당 추진 중단… "국민의당은 실용적 중도정당"

[아시아경제 박준이 기자] 안철수 국민의당 대표가 "오늘 국민의당과 국민의힘, 두 정당의 통합을 위한 노력이 여기에서 멈추게 되었음을 매우 안타까운 마음으로 말씀드린다"고 밝혔다.

안 대표는 16일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "단지 합당을 위한 합당 또는 작은 정당 하나 없애는 식의 통합은 정권교체를 위해서도, 더 좋은 대한민국을 만들기 위해서도 결코 바람직하지 않다는 결론에 이르렀다"며 이같이 말했다.

그는 "통합의 목적은 중도와 보수가 연합해 '더 좋은 대한민국을 만들기 위한 정권교체'를 하는 것"이라며 "하지만 통합을 위한 논의 과정에서 국민의당 당원과 지지자들의 마음을 헤아리고 확산해 가기보다는 오히려 상처를 입혔다"고 중단 사유를 밝혔다. 또 "지지층 확대 없이는 정권교체가 불가능하다"고 강조했다.

그러면서 "정권교체가 과거 기득권 양당이 반복해온 적대적 대결정치의 도돌이표가 되어서는 안 된다"며 "정권교체의 과정이 더 좋은 대한민국을 만드는 담대한 혁신으로 이어져야 한다"고 주장했다.

이어 "지금 대한민국이 처해있는 위기를 극복하기 위해서는 누가 대통령이 되든 국민을 통합하고 초당적으로 문제 해결에 나설 수 있어야 한다"며 "그렇지 않으면 대한민국은 대선 이후 더 큰 위기에 빠질 것"이라고 말했다.

안 대표는 중도정당으로서의 노선을 고수하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 "국민의당은 실용적 중도정당"이라며 "국민을 통합하고 현재 삶의 문제를 해결하는 동시에 젊은 세대들을 위한 국가대개혁과 미래 아젠다를 주도해 나가겠다"고 강조했다.

끝으로 "다시 미래를 향한 가파른 비탈길에 섰다. 어렵고 힘든 길이지만 용기를 내어 걷겠다"며 "코로나19로 고통 받는 국민 곁에 더 가까이 다가가는 것으로부터 새로운 변화의 길을 찾겠다"고 했다.

