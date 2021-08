안철수, 제3지대 중도 세력화 나설 듯…"합리적 중도층 대변"

[아시아경제 박철응 기자] 안철수 국민의당 대표가 이른바 제3지대에 남게 됐다. 국민의힘과는 정권 교체가 힘들다고 보고 '합리적 개혁' '중도'로의 지향성을 분명히 했다. 더불어민주당과 국민의힘, 정의당에 이어 또 하나의 대선 주자 세력이 생겨날 것으로 보인다.

안 대표는 16일 국민의힘과의 합당을 더 이상 추진하지 않는다고 밝힌 직후 기자들과 만난 자리에서 "제1야당만으로는 정권 교체가 힘들어지고 있다고 판단한다"면서 "합리적인 개혁을 바라고 더 좋은 대한민국을 만들고 싶다는 중도층이 아주 많이 계신다"고 말했다.

그러면서 "제 약속은 정권교체"라며 "정권교체를 위한 하나의 수단으로 합당에 대한 말씀을 드렸다. 시너지가 날 수 있는, 야권 지지층을 넓힐 수 있는 통합을 주장했다. 그런데 지금 당장 현실은 그렇게 하기 힘든 것이고, 오히려 그렇게 되면 정권교체 가능성이 낮아져서 약속을 지키지 못하게 되는 것 아니겠느냐"고 했다.

보수야당과는 선을 긋고, 국민의당과 안 대표의 지향성을 분명히 한 셈이다. 대선 출마 가능성에 대해서는 "앞으로의 계획에 대해서는 향후 따로 말씀드릴 시간을 갖겠다. 우선은 지금까지 혼란스러웠던 당을 먼저 추스르고 당원 지지자들과 함께 논의해 길을 찾겠다"고 했다.

김동연 전 부총리와의 연대 가능성에 대해서도 "지금 어떤 계획이나 생각을 갖고 있진 않다. 다만 국가의 미래를 생각하고 더 좋은 대한민국을 만들겠다는 생각을 가지신 분들이라면 어떤 분이든 만나서 의논할 자세가 돼 있다"고 했다.

합리적 개혁이나 중도라는 키워드를 중심에 놓고 제3지대 세력화에 나설 것으로 보이는 대목이다. 안 대표는 "합리적인 중도층을 대변하고자 한다. 그리고 저에게 주어진 시대적 소명을 다하겠다"고 말하기도 했다.

그는 또 "운외창천(雲外蒼天)이라는 말 아실 것"이라며 "어두운 구름 밖으로 나오면 밝은 하늘이 보인다, 지금 코로나19라는 어두운 구름에 대한민국 전체가 가려져 있고 국민 전체가 고통받고 있다. 어떻게 하면 제대로 극복할 수 있을 것인가에 정치가 역할을 해야 한다"고 말했다.

