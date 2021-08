홍범도 장군 유해 봉환한 文대통령…"우리에게 매우 의미있는 귀환"

[아시아경제 이지은 기자] 15일 광복절을 맞아 독립운동가 홍범도 장군의 유해 봉환식에 참석한 문재인 대통령이 "우리에게 매우 의미있는 귀환"이라며 묘역 공원화 등 후속작업에 힘써줄 것을 당부했다.

청와대는 문 대통령이 15일 저녁 봉환식을 마치고 특사단의 황기철 국가보훈처장, 우원식 더불어민주당 의원, 조진웅 배우와 대화의 시간을 가진 자리에서 이같이 밝혔다고 16일 전했다.

문 대통령은 "우리에게 매우 의미있는 귀환"이라며 "카자흐스탄의 고려인 사회가 홍범도 장군의 유해를 떠나보내서 섭섭해하지 않느냐"고 질문했고, 이에 우 의원은 "카자흐스탄 고려인들이 지도자를 보내드리게 되어 아주 섭섭해한다"고 답했다.

이어 우 의원은 "코로나19로 인한 인원 제한으로, 유해 수습과 추모식에 들어오지 못하고 외곽에서 지켜보는 분들도 많았다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "고려인들로부터 워낙 존경을 받으셨기 때문에 그분들이 섭섭해하는 것은 당연하겠지만, 그래도 아쉬움을 달래고 지속적으로 추모의 마음을 가질 수 있도록 묘역을 공원화 하는 방안 등 후속 작업에 만전을 기해 달라"고 지시했다.

또 홍범도기념사업회 홍보대사로 활동할 예정인 조진웅 배우에게는 "국민들 중에는 홍범도 장군에 대해 충분히 알지 못하는 분들도 간혹 있으니 기념사업회를 중심으로 항일독립운동에 앞장섰던 그분의 생애와 고귀한 뜻을 적극적으로 알리도록 노력해 달라"고 당부했다.

문 대통령이 유해 수습 과정에 대해 묻자 황 보훈처장은 "전 과정이 순조로웠다"며 "이번 유해 봉환은 문 대통령이 강력한 의지를 가지고 카자흐스탄 대통령과 긴밀하게 협의함으로써 가능했던 일"이라고 답했다.

또 "대한민국 방공식별구역(KADIZ)에 들어서자 6대의 공군전투기의 엄호 비행을 받았는데, '장군의 귀환을 이렇게 맞아주는 게 바로 국가다'라는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr