"차에 태워달라"…거절하자 난데없이 발길질한 남성

[아시아경제 강주희 기자] '목적지까지 태워달라'는 모르는 남성의 요구를 거절하자, 이 남성이 차량을 발로 차고 난동을 부리는 등 황당한 피해를 겪은 운전자 사연이 알려졌다.

13일 유튜브 채널 '한문철 TV'에는 횡단보도에서 한 남성이 신호대기 중인 차량에 발길질을 하고 난동을 부리는 모습이 담긴 블랙박스 영상이 공개됐다.

지난 11일 아침 7시께 횡단보도 옆 보도블록에 앉아있던 이 남성은 신호대기 중인 차량 운전자에게 말을 건 뒤 차량의 범퍼와 트렁크, 사이드미러 등을 여러 차례 발로 찼다. 이 차량이 남성을 피해 앞쪽으로 이동하자, 남성은 뒤에 있던 블랙박스 차량으로 다가가 이 차량 앞부분을 또다시 발로 찼다.

블랙박스 차량 운전자의 아들이라는 제보자 A씨는 "아버지가 내려서 항의하니 이 남성이 '병원에 태워 달라'고 했단다"라며 "그리고 앞차에도 똑같은 말을 했는지, 앞차 운전자도 '택시 타고 가면 될 것 아니냐'고 소리치는 걸 들었다고 한다"고 전했다.

A씨는 "112 신고 후 도착한 경찰차에도 (이 남성이) 발차기를 해서 현행범으로 체포되었다고 한다"라며 "남성의 정신이 온전해 보이지 않았다. 가해자 측 가족과 합의가 되면 원만히 처리되겠지만, 혹시나 잘 안 될 경우 어떻게 해야 할까"라고 물었다.

이에 대해 한문철 변호사는 "재물손괴에 해당한다"라며 "만약 물어주지 않으면 가족들이 책임져야 한다. 책임지지 않겠다고 한다면 가해자가 명확하니까 자차 보험으로 처리하고 구상권을 청구할 수 있다"고 조언했다.

