[아시아경제 박소연 기자] 18일로 예정된 국민의힘 대선 경선후보 토론회를 둘러싸고 당내 갈등이 심화한 가운데 이준석 대표가 '토론회 대신 정견발표회를 열자'는 김기현 원내대표의 중재안을 수용해달라고 요청했다.

이준석 대표는 14일 SNS를 통해 "오늘 여러 의원님과 논의해 정리한 바로는 김 원내대표께서 제시한 중재안이 합리적이고 갈등을 해소할 방법이라고 생각한다"고 밝혔다.

이 대표는 "어제 서병수 경선준비위원장께서도 최고위원회의 공식 요청에 따라 재검토 여지를 말씀하셔서 오늘도 재차 서 위원장께 김 원내대표의 중재안을 받아들여 주실 것을 요청했다"고 언급했다.

그는 "경선준비위원회에서 김 원내대표의 중재안을 기반으로 해법을 모색할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.

