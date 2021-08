[아시아경제 김봉수 기자] 한국연구재단은 16일 문화융복합단장에 김미혜 충북대학교 컴퓨터공학과 교수를 선임했다. 김 신임 단장은 한국연구재단 문화융복합단 소관 심리과학, 생활과학, 예술학, 체육학, 문헌정보학, 여성학, 융복합, 학제간 분야의 연구 동향조사 및 기획을 맡는다. 또 과제평가, 지원과제 관련 통계 및 성과관리, 우수성과 발굴 등 성과활용 촉진, 대외협력 업무에 관한 사항 등에 관한 업무를 2년간 수행하게 된다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr