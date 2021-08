선물시장에서 1조원대 '외인 변칙매매 확대'

[아시아경제 황준호 기자] 지난달 이후 코스피 200 선물 시장에서도 외국인 투자자들이 1조원 이상 대규모 변칙 매매에 나서는 일이 잦아졌다. 아시아 주식 시장의 급등락과 이에 대응하기 위한 자금이 들락거리면서 나타난 현상으로 분석된다. 시장에서는 외의 현선물 대규모 변칙매매로 인한 수급발 변동성이 지속될 수 있어 리스크 관리 집중해야 할 시기라는 지적이 제기된다.

14일 삼성증권에 따르면 지난 7월 이후 KS200 선물시장에서 외인이 1조원 이상의 순매매를 기록한 경우는 9회로 나타났다. 상반기 3회에 그쳤던 대규모 변칙매매가 7월 이후 빈번하게 일어나고 있는 것이다.

이 같은 거래가 늘어난 것은 아시아 주식 시장의 급등락과 이에 대응하기 위한 매크로 트레이딩 성향의 헤지펀드 등 액티브 자금 유입에 따른 것으로 추정된다.

현선물 시장은 이 같은 변칙 거래의 확대에 따라 변동성이 커지고 있는데, 이런 수급발 변동성 확대는 당분간 이어질 것으로 보인다. 외인의 매매를 프로그램 매매와 비프로그램 매매로 구분해 보면, 프로그램 매매는 연초 이후 일관된 매도 우위를 보인다. 반면, 비프로그램 매매는 상대적으로 매매 반전이 자주 발생하고 있다. 삼성전자의 가격변동에 밀접한 매매 역시 상대적으로 비프로그램 매매에서 유발되는 액티브 성 모멘텀 매매의 영향이 큰 편으로 분석된다.

전균 삼성증권 글로벌투자전략팀 연구원은 "올 하반기 테이퍼링 이슈와 경기정점 논란이 맞물리는 상황에서 현선물에 대한 외인의 변칙적 대규모 매매는 당분간 수급발 변동성을 자극하는 요인으로 작용할 전망"이라고 설명했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr