‘대한민국 스포츠 레전드와 손을 잡았다’.

야마하골프의 공식 에이전시 오리엔트골프가 13일 대한민국국가대표선수협회와 유소년 스포츠 발전 및 골프의 저변 확대를 위해 상호 협력하는 업무 협약(MOU)을 체결했다. 스포츠꿈나무 후원 자선골프대회에 지속적인 후원하고, 올해 10월 별도 발대식을 가질 예정인 ‘리믹스 원정대 히어로즈’에 참여하는 레전드 선수들에게 물품과 의류를 지원한다.

이갑종 오리엔트골프 회장은 "어려운 시기일수록 스포츠를 보며 에너지와 희망을 얻는다"면서 "골프를 넘어 우리나라 스포츠꿈나무에게 꿈과 희망을 줄 수 있다면 그 길을 가지 않을 이유가 없다"고 후원 배경을 설명했다. 박노준 대한민국국가대표선수협회 회장은 "국가대표선수협회는 스포츠를 통한 다양한 사회공헌활동을 수행하고 있다"며 "후원을 약속해준 오리엔트골프 측에 고마운 마음을 전한다"고 했다.