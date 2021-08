사천시, 항공 MRO사업 지키기 실무위원회 회의 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천 항공 MRO(항공 정비) 사업 지키기 대책위원회가 13일 인천국제공항공사의 MRO 사업 진출을 저지하기 위한 실무위원회 2차 회의를 개최했다.

대책위원회는 이날 회의에서 감사원 공익감사 청구서 접수 등 그간 추진사항을 실무위원들에게 설명하고 향후 대응 방안을 논의했다.

실무위원들은 사천 항공 MRO 사업 지키기 '함께해요 챌린지'와 함께 추석 연휴 고향을 방문하는 출향인사에게 MRO 사업을 알리기 위한 현수막을 내붙이기로 결정했다.

대책위원회는 향후 항공산업과 MRO 사업이 사천지역 중심으로 발전할 수 있도록 사천시, 경남도와 연대 대응해 나갈 계획이다.

이경근 실무위원회 위원장은 "MRO 사업은 민간의 영역이므로 인천국제공항공사의 사업진출은 사천지역 항공 산업을 위축시킬 뿐 아니라 수도권 집중을 심화시켜 국토의 균형발전을 저해하는 행위이므로 반드시 저지하겠다"고 말했다.

