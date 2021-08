[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 EXID 멤버 LE(안효진)가 남다른 비키니 자태를 과시했다.

LE는 최근 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속 LE는 흰색 비키니를 입고 모자를 쓴 채 해변에 누워 일광욕을 즐기고 있다. 잘록한 허리와 건강미 넘치는 몸매가 눈길을 사로잡는다.

이를 본 팬들은 "랜선 여행 떠나기" "스웨그 넘쳐나네요" "완벽하다" "정말 섹시해" 등의 반응을 보였다.

