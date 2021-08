[아시아경제 이정윤 기자] 수면내시경 검사 후 잠들어 있는 여성 환자를 성추행하고 불법 촬영한 간호조무사가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

서울 서초경찰서는 20대 남성 간호조무사 A씨를 준강제추행·준유사강간·성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 불법 촬영 혐의로 구속 송치했다고 12일 밝혔다.

A씨는 지난해 10월부터 올해 4월까지 서초구 한 병원에서 수면내시경을 받고 잠든 환자들을 수십차례 만지고 촬영한 혐의를 받고 있다.

A씨의 PC와 휴대전화에서 피해자들의 사진 37장이 발견됐고 피해자는 최소 12명에 이르는 것으로 알려졌다.

