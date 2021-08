"주말 늦캉스 안전하게" 글래드 호텔, '위켄드 B&B' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 여의도는 주말에 조식과 함께 여유로운 늦캉스를 즐길 수 있는 '위켄드 B&B(Weekend Bed & Breakfast)'패키지를 오는 28일까지 선보인다고 12일 밝혔다.

위켄트 B&B 패키지는 금요일과 토요일에 투숙이 가능한 주말 한정 판매 상품으로 글래드 여의도 뷔페 레스토랑 '그리츠'의 조식 2인 혜택을 추가했다. 선착순 20팀에 한해 템트 보냉백 1개, 템트 맥주 4캔 등으로 구성된 '템트 피크닉 세트'를 증정한다. 패키지 이용 가격은 11만원부터이며 세금 별도 금액이다.

글래드 호텔 마케팅 관계자는 "위켄트 B&B 패키지는 늦은 여름 휴가를 계획하고 있는 이들에게 8월 주말 호캉스를 즐길 수 있도록 기획된 상품"이라며 "아직 끝나지 않은 여름 휴가를 안전하고 시원한 호텔에서 조식 뷔페를 즐기며 여유롭게 보내길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr